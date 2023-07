Inilah 15 ArtisTerkaya di Dunia dengan Nilai Kekayaan Fantastis

Bisnis.com, JAKARTA – Dalam dunia perfilman, aktor memegang peran penting untuk membawa suatu film pada kesuksesan. Di saat yang sama, suatu produksi film yang bagus juga bisa meningkatkan popularitas aktor.

Kesuksesan itu akan meningkatkan pendapatan seorang aktor dan membuatnya semakin kaya. Contohnya adalah serial Fast & Furious yang dibintangi Dwayne Johnson pada beberapa film terakhirnya.

Selain pendapatan dari akting, para aktor ini juga mendapat pemasukan lain lewat acara realitas dan media sosial. Tidak sedikit pula aktor yang menjalankan bisnis sendiri sebagai sumber kekayaan lainnya.

Dilansir dari Insider Monkey, inilah 15 aktor terkaya di dunia:

15. Ben Affleck

Pendapatan: US$55 juta atau sekitar Rp825 miliar (kurs Rp15.000)

Ben Affleck adalah aktor dan pembuat film asal Amerika Serikat yang membintangi The Flash, Air, Batman v Superman: Dawn of Justice, dan Gone Girl. Affleck juga merupakan suami dari Jennifer Lopez.

14. Bradley Cooper

Pendapatan: US$56 juta atau sekitar Rp840 miliar (kurs Rp15.000)

Bradley Cooper telah mendapat sejumlah penghargaan untuk aktingnya dari British Academy Film Award dan Grammy Award.

Film yang dibintanginya adalah A Star is Born, American Sniper, Guardians of the Galaxy, dan The Hangover. Selain membintangi film, Cooper juga adalah seorang pembuat film.

13. Mark Wahlberg

Pendapatan: US$58 juta atau sekitar Rp870 miliar (kurs Rp15.000)

Mark Wahlberg adalah aktor yang telah membintangi banyak film, terutama untuk Netflix. Selain menjadi aktor, Wahlberg juga menjalankan bisnis keluarga berupa restoran burger, Wahlburgers.

12. Will Smith

Pendapatan: US$121,5 juta atau sekitar Rp1,8 triliun (kurs Rp15.000)

Will Smith telah bermain peran di banyak film yang menjadikannya salah satu aktor terkaya. Smith membintangi Aladdin, I Am Legend, The Pursuit of Happiness, dan Men in Black. Selain itu, Smith juga memiliki popularitas yang tinggi di berbagai media sosial.

11. Adam Sandler

Pendapatan: US$137,5 juta atau sekitar Rp2 triliun (kurs Rp15.000)

Adam Sandler adalah aktor yang sering tampil dalam film buatan Netflix. Bahkan, Sandler memiliki kontrak senilai US$250 juta untuk empat film yang akan datang. Beberapa film yang dibintangi Adam Sandler adalah Uncut Gems, Punch-Drunk Love, Hotel Transylvania, dan Grown Ups.

10. Chris Hemsworth

Pendapatan: US$140,9 juta atau sekitar Rp2,1 triliun (kurs Rp15.000)

Chris Hemsworth berasal dari Australia dan telah melebarkan sayap di industri Hollywood. Hemsworth terkenal dengan persona Thor yang dia bawakan dalam rangkaian film Marvel. Perannya sebagai Thor juga menjadi sumber penghasilannya yang terbesar sejauh ini.

9. Jackie Chan

Pendapatan: US$143,5 juta atau sekitar Rp2,2 triliun (kurs Rp15.000)

Aktor terkenal ini berasal dari Hong Kong yang telah tampil dalam lebih dari 150 film. Jackie Chan terkenal dengan akting bela dirinya, seperti yang ditunjukkan dalam film Rush Hour, Ride On, The Karate Kid, dan Drunken Master. Dia juga menjalankan bisnis perfilman lewat JCE Movies Limited, sebuah perusahaan produksi dan distribusi film di Hong Kong.

8. Robert Downey Jr.

Pendapatan: US$147 juta atau sekitar Rp2,2 triliun (kurs Rp15.000)

Robert Downey Jr. menjadi aktor populer berkat perannya dalam Marvel Universe sebagai Tony Stark atau Iron Man. Selain itu, ia juga membintangi sejumlah film populer seperti Oppenheimer, Dolittle, dan Sherlock Holmes.

